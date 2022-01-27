Доктор Комаровский пожаловался на хейтеров Белый дом пока не принял решение о санкциях против Путина » Авторы Half-Life 2: Overcharged объявили, что глобальный мод выйдет в Steam уже в феврале Авторы Half-Life 2: Overcharged объявили, что глобальный мод выйдет в Steam уже в феврале Над Half-Life 2 Overcharged работают моддеры BriJee и Mike Nov. Модификация призвана расширить и улучшить геймплей оригинальной Half-Life 2. Авторы полностью переработали стрельбу, расширили уровни и добавили вырезанные локации, новые типы врагов, а также более 50 видов оружия. В Overcharged также улучшили эффекты, графику и поведение противников. Кроме того, дуэт добавил функцию «Огневой режим» с более 300 вариантов игрового процесса. Над саундтреком Overcharged работает композитор из Украины LONSⱯRK.