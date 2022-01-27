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Авторы Half-Life 2: Overcharged объявили, что глобальный мод выйдет в Steam уже в феврале

Авторы Half-Life 2: Overcharged объявили, что глобальный мод выйдет в Steam уже в феврале

Над Half-Life 2 Overcharged работают моддеры BriJee и Mike Nov. Модификация призвана расширить и улучшить геймплей оригинальной Half-Life 2.

Авторы полностью переработали стрельбу, расширили уровни и добавили вырезанные локации, новые типы врагов, а также более 50 видов оружия. В Overcharged также улучшили эффекты, графику и поведение противников.

Кроме того, дуэт добавил функцию «Огневой режим» с более 300 вариантов игрового процесса.

Над саундтреком Overcharged работает композитор из Украины LONSⱯRK.

27 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Шоу-бизнес
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