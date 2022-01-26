Влада Італії закликає бізнес відмовитись від участі у конференції з Путіним

Уряд Італії попросив бізнес відмовитися від розмови з президентом Росії Володимиром Путіним, через зростання напруженості в українсько-російських відносинах.

Про це повідомляє видання “La Repubblica”.

Зазначається, що Путін, збирався обговорити з італійськими бізнесменами подальшу взаємодію в галузі енергетики, промисловості, фінансів та природоохоронних технологій.

За даними видання, влада країни закликала бізнесменів або повністю скасувати конференцію з Путіним, або хоча б обмежити участь у ній для очільників компаній, серед акціонерів яких є представники італійської влади.

“Уряд Італії попросив групу лідерів провідних компаній не проводити зустріч з російським президентом Володимиром Путіним, в той час, як зростає напруженість у зв’язку з підготовкою до можливого вторгнення в Україну”, – пише видання.

Як наслідок — керівники компаній “Eni і Snam” відмовилися брати участь у відеоконференції.

Нагадаємо, що російські ЗМІ повідомили про перемовини Путіна та провідних італійських компаній, які планували обговорити актуальну тематику торговельно-економічного та інвестиційного співробітництва між країнами та перспективи подальшого розширення ділових зв’язків між підприємцями.