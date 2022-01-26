Вашингтон: решения о перемещении войск в связи с украинским кризисом будет принимать НАТО

Все решения о возможном перемещении войск в условиях продолжающегося российско-украинского кризиса будет принимать НАТО, заявил во вторник заместитель советника по национальной безопасности США Джонатан Файнер.

«Это решение – прерогатива альянса, – сказал он в интервью CNN. – Решения о корректировке расстановки сил будет принимать альянс, но они готовы двигаться в любой момент, когда альянс примет решение».

Отвечая на вопрос о том, могут ли быть развернуты войска до российского вторжения в Украину, Файнер сказал: «Я не думаю, что мы исключаем какие-либо варианты в этом отношении».

«Они не будут развернуты нигде, кроме территории союзников, – продолжил он. – Но определение сроков и принятие решений останутся на усмотрение альянса при всесторонних консультациях со всеми нашими союзниками».

Напряженность вокруг Украины усилилась на фоне сосредоточения около 100 000 российских военнослужащих вблизи границы между странами.

Москва отрицает, что планирует вторжение, и называет реакцию Запада доказательством того, что она является объектом, а не источником агрессии.

В понедельник в НАТО заявили, что альянс переводит силы в состояние готовности и усиливает присутствие в Восточной Европе, направляя туда дополнительные корабли и истребители. Соединенные Штаты также привели в боевую готовность 8500 военнослужащих на случай, если потребуется развернуть их в Европе.

Россия начала проводить проверки боевой готовности в граничащем с Украиной Южном военном округе при участии более чем 6000 военнослужащих.