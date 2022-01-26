В США представили тихую версию бронемашины JLTV

Американская компания Oshkosh Defense представила тихую версию бронемашины JLTV — eJLTV. Она получила гибридно-электрическую силовую установку, обеспечивающую экономию топлива на 20 процентов.

Американские военные запустили программу JLTV в 2012 году, чтобы найти замену внедорожнику Humvee. Спустя три года Oshkosh Corporation получила контракт на восемь лет на производство 17 тысяч легких тактических машин для армии США, корпуса морской пехоты и госдепартамента.

У JLTV есть четыре версии: общего назначения, с легким вооружением, с тяжелым вооружением и многоцелевой двухдверный пикап. Все они оснащены турбо-дизельными двигателями Duramax V. Бронемашины могут нести от 1587,5 до 2313 килограмм полезной нагрузки в зависимости от конфигурации.

Oshkosh Defense представила 25 января гибридно-электрическую JLTV под названием eJLTV. Разработчики говорят, что она такая же эффективная и защищенная, как и базовые версии, но, к тому же, позволяет тише ездить и обеспечивает экономию топлива на 20 процентов. Переключаться с тихого режима на обычный можно будет на ходу. eJLTV получила литий-ионную аккумуляторную батарею емкостью 30 киловатт-часов. Она заряжается во время работы дизельного двигателя, и для полной подзарядки ей хватает 30 минут.

Oshkosh создает гибридно-электрическую JLTV не по запросу армии США, а по собственной инициативе. Исполнительный вице-президент компании Джон Брайан заявил, что eJLTV начали проектировать около 18 месяцев назад. Пока заказов на нее нет, но компания может производить машину серийно, если они появятся.