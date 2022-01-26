В 2020 году ученые открыли 224 новых вида животных и растений

В 2020 году специалисты обнаружили 224 новых вида животных и растений, которые встречаются вблизи крупнейшей в Юго-Восточной Азии реки Меконг. Среди них — «призрачная» обезьяна и змея-слизняк, а также единственный на сегодняшний день вид суккулентного бамбука в Лаосе. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на отчет Всемирного фонда дикой природы (WWF).

В докладе указаны новые виды земноводных (17 видов), рыб (16) и одного млекопитающего, которые были найдены в странах Юго-Восточной Азии, включая Таиланд, Мьянму, Вьетнам, Камбоджу и Лаос. Кроме того, ученые открыли 155 новых видов растений.

Как рассказали ученые, описанные в работе виды открыли еще в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса публикацию отчета отложили и представили его только в начале 2022 года.

Единственный новый вид млекопитающего, открытый в 2020 году, — лангур Поупа, который относится к отряду приматов и семейству мартышковых. Эту обезьяну с характерными белыми кругами вокруг глаз обнаружили на потухшем вулкане Поупа в Мьянме.

Как пишет агентство Reuters, ученые также открыли новый вид геккона в Таиланде, а также большеголовую лягушку во Вьетнаме и Камбодже, которой может грозить исчезновение из-за вырубки лесов.