Создатель «Терминатора» предсказал уничтожение человечества при помощи дипфейков США пообещали направить новую крупную партию вооружений Украине » Сын Джона Леннона продает часть музыкальной коллекции папы в виде NFT Старший сын Джона Леннона Джулиан продает уникальные вещи из своей музыкальной коллекции в виде NFT-токенов. На продажу выставлены, помимо прочего, черный плащ, который был на Джоне Ленноне в фильме Help!, и описание песни Hey Jude. NFT — это картины, созданные с помощью технологии блокчейна, как биткоин и другие криптовалюты. Многие коллекционеры сегодня собирают эти цифровые токены, однако критики NFT говорят, что их рынок крайне волатилен, а вопрос о том, дает ли обладание токеном какое-то право на связанный с ним реальный объект, остается открытым. Также среди вещей, выставленных на продажу Джулианом Ленноном, — три гитары Gibson, подаренные ему отцом, и пальто, в котором Леннон снялся в телефильме Magical Mystery Tour. Самый заметный лот — написанные от руки Полом Маккартни заметки об аранжировке песни Hey Jude с комментарием Джулиана Леннона, к которому и была обращена эта песня. Начальная цена оцифрованных заметок, в которых Маккартни описывает аранжировку будущей песни, 30 тыс. долларов. Ожидается, что итоговая цена превысит ее как минимум вдвое. Часть прибыли от продажи токенов пойдет в благотворительный фонд Джулиана Леннона White Feather. Онлайн-аукцион назначен на седьмое февраля.