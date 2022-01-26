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Сын Джона Леннона продает часть музыкальной коллекции папы в виде NFT

John Lennon of "The Beatles" poses for a photo in the snow in March 1965.

Старший сын Джона Леннона Джулиан продает уникальные вещи из своей музыкальной коллекции в виде NFT-токенов. На продажу выставлены, помимо прочего, черный плащ, который был на Джоне Ленноне в фильме Help!, и описание песни Hey Jude.

NFT — это картины, созданные с помощью технологии блокчейна, как биткоин и другие криптовалюты. Многие коллекционеры сегодня собирают эти цифровые токены, однако критики NFT говорят, что их рынок крайне волатилен, а вопрос о том, дает ли обладание токеном какое-то право на связанный с ним реальный объект, остается открытым.

Также среди вещей, выставленных на продажу Джулианом Ленноном, — три гитары Gibson, подаренные ему отцом, и пальто, в котором Леннон снялся в телефильме Magical Mystery Tour.

Самый заметный лот — написанные от руки Полом Маккартни заметки об аранжировке песни Hey Jude с комментарием Джулиана Леннона, к которому и была обращена эта песня.

Часть прибыли от продажи токенов пойдет в благотворительный фонд Джулиана Леннона White Feather. Онлайн-аукцион назначен на седьмое февраля.

26 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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