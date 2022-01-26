США пообещали направить новую крупную партию вооружений Украине

США направят Украине новую партию военной помощи. Об этом сообщает Пентагон.

При этом в американском министерстве обороны рассказали, что у ведомства пока что нет конкретных сроков по отправке дополнительных сил в Европу. Однако исключать возможность приведения дополнительных контингентов в боевую готовность в Пентагоне не стали.

«Я бы определенно не стал исключать вероятности того, что мы приведем дополнительные войска в состояние повышенной готовности в ближайшие дни и недели, а возможно, даже осуществим перемещение войск в Европе», — заявил официальный представитель Минобороны США Джон Кирби.