Сцену, вырезанную из «Криминального чтива», продали за миллион долларов

Упасть в обморок можно — это же космическая сумма!

Легендарный фильм Квентина Тарантино до сих пор можно монетизировать! Сцену, вырезанную из ленты, продали в виде NFT за $1,1 миллиона.

Так, новым владельцем эпизода «Royale with Cheese» стал криптоколектив AnonDAO. Тем временем компания «Miramax» с ума сходит от ярости, поэтому подала иск на интеллектуальную собственность.

Какие бы ограниченные права ни были у Тарантино на публикацию сценария, они не позволяют создавать уникальные NFT, связанные с интеллектуальной собственностью «Miramax», – говорят юристы киностудии.

Что ж, увидим, удастся ли продать еще семь NFT.