Омикрон оказался самым устойчивым вариантом коронавируса

Японские исследователи выяснили, что омикрон-вариант более устойчив во внешней среде, чем предыдущие штаммы коронавируса. Он сохраняется на пластике 8 суток, а на коже почти сутки. По мнению японских медиков, это свойство омикрона и стало одним из факторов, благодаря которым он более заразен, чем остальные варианты. Устойчивость разных штаммов коронавируса на поверхностях исследователи сравнили в препринте на bioRxiv.
Коронавирусом обычно заражаются при контакте с больным человеком, но это не единственный путь инфицирования. Вирусом также можно заболеть после контакта с поверхностью, на которую попали частицы слюны или мокроты больного человека. В предыдущих исследованиях уже изучалось время жизни коронавируса на поверхностях: по одним данным оно составляет всего несколько суток, а по другим — доходит до месяца. Тем не менее жизнеспособность разных вариантов коронавируса не сравнивалась, за исключением появившихся в начале пандемии альфа и бета вариантов. Ученые тогда пришли к выводу, что они сохраняются на поверхности сходное количество времени.
Биологи из Медицинского университета префектуры Киото во главе с Такааки Накая (Takaaki Nakaya) обновили данные по выживаемости коронавируса на разных поверхностях. Они решили сравнить по этому параметру уханьский вариант коронавируса, а также его штаммы альфа, бета, гамма, дельта и омикрон. Ученые проверили, сколько сохраняется вирус на двух типах поверхностей: пластике и человеческой коже. Максимальное время выживания регистрировали в том случае, если собранный с поверхности вирус еще мог заразить 50 процентов клеток в культуре.
Оказалось, что омикрон лучше всех выживает на поверхностях: 193,5 часа на пластике и 21,1 часа на коже. Сразу за ним следует альфа-вариант коронавируса — 191,3 часа на пластике и 19,6 часа на коже, а дальше все остальные штаммы: бета определяется на пластике 156,6 часа, а на коже 19,1 часа, дельта сохраняется на пластике 114 часов, а на коже 16,8 часа, в свою очередь гамма определяется в течение 59,3 часа на пластике и в течение 11 часов на коже. Наименее стойким оказался уханьский вариант: его можно найти на пластике спустя 56 часов, а на человеческой коже спустя 8,6 часа.
Кроме этого, ученые проверили дезинфицирующую способность этанола против каждого из вариантов коронавируса in vitro, а затем на человеческой коже. Сначала в пробирки с разными вариантами коронавируса добавляли этанол. Уханьский коронавирус и гамма вариант полностью инактивировались через 15 секунд обработки 32,5-процентным этанолом, альфа, бета и дельта штаммы — через 15 секунд обработки 35-процентным этанолом, а омикрон и в этом случае оказался самым стабильным — для того чтобы устранить его, понадобились 15 секунд обработки 40-процентным этанолом. Тем не менее на человеческой коже все штаммы коронавируса исчезали спустя 15 секунд обработки 35-процентным этанолом.
Таким образом, штамм омикрон оказался самым устойчивым во внешней среде вариантом коронавируса, что скорее всего, в числе других факторов, и способствует его большей заразности. При этом стоит отметить, что до сих пор непонятно, какое количество вируса с поверхности достаточно, чтобы заразить человека.
Всем интересно: — если уПравители-Хабадники дали команду устроить тотальный голодомор и дефицит самого необходимого, а в Областях уже повсеместно уничтожают всю живность; то что ещё новогодне/поганого уготовила для москвичей банда ублюдков фуфлоМера по команде сЦаря п/у Хабада?
Напомним: — вездесущего в СМИ вируса Ковида за 2 года во всём мире даже за премию в 1,5млн. (!!) никто из медиков нигде не выделил/не нашёл ни вокруг, ни внутри людей. Естественно, что никаких штаммов, т.е. детей Ковида тоже нигде нет абсолютно, а есть только плановая обработка хим.ядами для очагового появления «симптомов вируса», которые и надо постоянно закалывать «спасительными вакцинами» до скорой смерти обманутого индивида-дурака. И именно этой весной подходит срок начала массового мора стада инфицированных ГМО-отравой «Спутник-V». Вот этот падёж вакцинированных и есть та «волна страшного Омикрона», от которой – как уже объявлено в росСМИ – будут сотни тысяч жертв. И, бля: – кто б от чего ни умер, пишут – от ковидлы и получают по 200 тыр. за каждого жмура.
Так вот, для объявления в Москве планового тюремного режима (из-за страшного Омикрона, про который на его родине – в ЮАР никто и знать-то не знает) и сокращения населения путём принудительного инфицирования «вакцинами» генетического биооружия, (а в конечном итоге каждый город должен быть очищен от коренного населения путём эвакуации в места массовых захоронений – см. уже принятые Законы и Госты); туземный сер/мер/пер кишлак-масква дал команду пускать в метро «туман» из ОВ гуанидин и фосген по отработанной в Туле методике, затем опылять хим.ядами улицы и подъезды домов; т.е. травить беззащитных жителей, как лютых врагов (ибо приказ от царствующих jdов – исполнить всё до марта т.г.). И вот когда на всех хим.обработанных москвичей нападут симптомы хим.отравления, т.е. Ковида; то и будет введено ЧП и поголовное инфицирование ГМО-вакцинами «отсроченной смерти» да ещё и с графеном (а это главная цель вакцинации, помимо сокращения населения) для создания биороботов изнутри пока ещё ходячих организмов москвичей/расиян. Дошло через мозг, или нет его? .. И помните – лечения от смертоносных мРНК «вакцин» нет, а каждый вакцинутый – это ходячая фабрика производства ( в этом суть «генной терапии» по определению ублюдков ВОЗ) и распространения синтетического S-белка, которого одним уколом вводится 100 миллиардов!!! (см. Состав Спутник-V).