Омикрон оказался самым устойчивым вариантом коронавируса

Японские исследователи выяснили, что омикрон-вариант более устойчив во внешней среде, чем предыдущие штаммы коронавируса. Он сохраняется на пластике 8 суток, а на коже почти сутки. По мнению японских медиков, это свойство омикрона и стало одним из факторов, благодаря которым он более заразен, чем остальные варианты. Устойчивость разных штаммов коронавируса на поверхностях исследователи сравнили в препринте на bioRxiv.

Коронавирусом обычно заражаются при контакте с больным человеком, но это не единственный путь инфицирования. Вирусом также можно заболеть после контакта с поверхностью, на которую попали частицы слюны или мокроты больного человека. В предыдущих исследованиях уже изучалось время жизни коронавируса на поверхностях: по одним данным оно составляет всего несколько суток, а по другим — доходит до месяца. Тем не менее жизнеспособность разных вариантов коронавируса не сравнивалась, за исключением появившихся в начале пандемии альфа и бета вариантов. Ученые тогда пришли к выводу, что они сохраняются на поверхности сходное количество времени.

Биологи из Медицинского университета префектуры Киото во главе с Такааки Накая (Takaaki Nakaya) обновили данные по выживаемости коронавируса на разных поверхностях. Они решили сравнить по этому параметру уханьский вариант коронавируса, а также его штаммы альфа, бета, гамма, дельта и омикрон. Ученые проверили, сколько сохраняется вирус на двух типах поверхностей: пластике и человеческой коже. Максимальное время выживания регистрировали в том случае, если собранный с поверхности вирус еще мог заразить 50 процентов клеток в культуре.

Оказалось, что омикрон лучше всех выживает на поверхностях: 193,5 часа на пластике и 21,1 часа на коже. Сразу за ним следует альфа-вариант коронавируса — 191,3 часа на пластике и 19,6 часа на коже, а дальше все остальные штаммы: бета определяется на пластике 156,6 часа, а на коже 19,1 часа, дельта сохраняется на пластике 114 часов, а на коже 16,8 часа, в свою очередь гамма определяется в течение 59,3 часа на пластике и в течение 11 часов на коже. Наименее стойким оказался уханьский вариант: его можно найти на пластике спустя 56 часов, а на человеческой коже спустя 8,6 часа.

Время жизни разных вариантов коронавируса на пластике Hirose et al. / bioRxiv, 2022 Время жизни разных вариантов коронавируса на коже

Кроме этого, ученые проверили дезинфицирующую способность этанола против каждого из вариантов коронавируса in vitro, а затем на человеческой коже. Сначала в пробирки с разными вариантами коронавируса добавляли этанол. Уханьский коронавирус и гамма вариант полностью инактивировались через 15 секунд обработки 32,5-процентным этанолом, альфа, бета и дельта штаммы — через 15 секунд обработки 35-процентным этанолом, а омикрон и в этом случае оказался самым стабильным — для того чтобы устранить его, понадобились 15 секунд обработки 40-процентным этанолом. Тем не менее на человеческой коже все штаммы коронавируса исчезали спустя 15 секунд обработки 35-процентным этанолом.

Таким образом, штамм омикрон оказался самым устойчивым во внешней среде вариантом коронавируса, что скорее всего, в числе других факторов, и способствует его большей заразности. При этом стоит отметить, что до сих пор непонятно, какое количество вируса с поверхности достаточно, чтобы заразить человека.