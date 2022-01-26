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На Нормандській зустрічі радників визначатимуть дату переговорів України з терористами про «особливий статус» ОРДЛО

Політичні радники лідерів «нормандського» формату можуть під час перемовин в Парижі узгодити перемовини України з терористами «Л/ДНР»

Про повідомляє агенція dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці, передає DW.

Під час перемовин, зокрема, хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з представниками терористів про «особливий статус» ОРДЛО.

Україна офіційно відхиляє всі ініціативи щодо перемовин з представниками терористів, бо РФ є стороною конфлікту.

Також під час переговорів радників йтиметься про «гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України».

26 января, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина
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