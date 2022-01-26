«Вже йдеться власне про існування України», – українські євреї звернулися до німецької влади Создатель «Терминатора» предсказал уничтожение человечества при помощи дипфейков » На Нормандській зустрічі радників визначатимуть дату переговорів України з терористами про «особливий статус» ОРДЛО Політичні радники лідерів «нормандського» формату можуть під час перемовин в Парижі узгодити перемовини України з терористами «Л/ДНР» Про повідомляє агенція dpa з посиланням на джерела в Єлисейському палаці, передає DW. Під час перемовин, зокрема, хочуть визначити дату, коли Україна проведе переговори з представниками терористів про «особливий статус» ОРДЛО. Україна офіційно відхиляє всі ініціативи щодо перемовин з представниками терористів, бо РФ є стороною конфлікту. Також під час переговорів радників йтиметься про «гуманітарні заходи та міркування щодо майбутнього України».