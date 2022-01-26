Meta объявила о создании суперкомпьютера

Meta, которая владеет соцсетями Facebook и Instagram, а также мессенджером WhatsApp, объявила о создании суперкомпьютера, работающего на базе искусственного интеллекта.

В заявлении главы компании Марка Цукерберга говорится, что изобретенный специалистами Meta RSC компьютер AI Research SuperCluster (RSC) является одним из самых мощных суперкомпьютеров в мире. В корпорации пообещали, что после доработки компьютер окажется самым мощным в своем сегменте до конца 2022 года.

«RSC поможет исследователям ИИ Meta создать более совершенные модели, способные учиться на триллионах примеров, работать на сотнях разных языков, легко анализировать текст, изображения и видео вместе», — говорится в сообщении. По словам инженеров, суперкомпьютер поможет в разработке технологий для создания метавселенной.

«С помощью RSC мы можем быстрее обучать модели, использующие мультимодальные сигналы, чтобы определять, являются ли действие, звук или изображение вредными или безопасными», — отметили разработчки оборудования.