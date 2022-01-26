Канада готова передати Україні протитанкову та стрілецьку зброю. Наразі це будуть в тому числі гранатомети з ефективними протитанковими гранатами. Канада може надати Україні стрілецьку та протитанкову зброю, включаючи кулемети C6, штурмові гвинтівки C8 та протитанкові гранатомети Carl Gustaf, та також легкі міномети.

Цю зброю планували поставити курдам у 2016 році, повідомляє спеціалізований ресурс ArmyRecognition з посиланням на інформацію, опубліковану сайтом Age Dispatch.

Згідно з оприлюдненою ЗМІ інформацією, військова техніка та озброєння перебували на військовому складі в Монреалі, але наразі переміщені в інше місце на випадок відправки в Україну. Міністерство національної оборони Канади відмовилося в понеділок ввечері розкрити, де зараз знаходиться зброя.

Міністерство національної оборони Канади оприлюднювало список спорядження, який включає 12,7-мм снайперські гвинтівки, оснащені глушниками, 60-мм міномети, протитанкові системи Carl Gustav, гранатомети, пістолети, боєприпаси, тепловізійні біноклі, камери, приціли та медичне приладдя.

«Техніка, про яку йде мова, була перевезена з Монреаля», – зазначили у відомстві. «Це озброєння продовжує перебувати у власності збройних сил Канади та знаходиться на території Канади».

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/kanada_mozhe_nadati_ukrajini_protitankovi_granatometi_carl_gustaf_minometi_ta_striletsku_zbroju_zmi-5957.html