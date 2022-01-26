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Канада готова передати Україні протитанкову та стрілецьку зброю

Канада готова передати Україні протитанкову та стрілецьку зброю. Наразі це будуть в тому числі гранатомети з ефективними протитанковими гранатами. Канада може надати Україні стрілецьку та протитанкову зброю, включаючи кулемети C6, штурмові гвинтівки C8 та протитанкові гранатомети Carl Gustaf, та також легкі міномети.

Солдати роти C, 1-го батальйону Королівського канадського полку здійснюють стрільби з 60-мм мінометів, база ЗС Канади Петавава, Онтаріо, червень 2012 року

Цю зброю планували поставити курдам у 2016 році, повідомляє спеціалізований ресурс ArmyRecognition з посиланням на інформацію, опубліковану сайтом Age Dispatch.

Згідно з оприлюдненою ЗМІ інформацією, військова техніка та озброєння перебували на військовому складі в Монреалі, але наразі переміщені в інше місце на випадок відправки в Україну. Міністерство національної оборони Канади відмовилося в понеділок ввечері розкрити, де зараз знаходиться зброя.

Міністерство національної оборони Канади оприлюднювало список спорядження, який включає 12,7-мм снайперські гвинтівки, оснащені глушниками, 60-мм міномети, протитанкові системи Carl Gustav, гранатомети, пістолети, боєприпаси, тепловізійні біноклі, камери, приціли та медичне приладдя.

«Техніка, про яку йде мова, була перевезена з Монреаля», – зазначили у відомстві. «Це озброєння продовжує перебувати у власності збройних сил Канади та знаходиться на території Канади».

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/kanada_mozhe_nadati_ukrajini_protitankovi_granatometi_carl_gustaf_minometi_ta_striletsku_zbroju_zmi-5957.html

26 января, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, Украина
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