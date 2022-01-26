Хакери здійснили ще одну кібератаку проти України

У ніч на 26 січня офіційний сайт України (ukraine.ua) піддався кібератаці, в результаті чого він протягом декількох годин був недоступний для користувачів.

Про це повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ України.

Станом на другу половину дня доступ до сайту відновлено.

Як зазначили у зовнішньополітичному відомстві, фахівці МЗС України вживають усіх необхідних заходів для відновлення повноцінної стабільної роботи сайту.

“Найближчим часом все ще можливі тимчасові проблеми з доступом до ресурсу”, – додали у МЗС.

Сайт ukraine.ua – це портал для іноземних аудиторій, де вона може отримати інформацію про країну. Інформація на ньому представлена сімома іноземними мовами – англійською, німецькою, французькою, іспанською, китайською, арабською та на івриті.