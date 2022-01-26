ЕС готовит новые санкции против России за «ограничение поставок» газа

Если Россия спровоцирует «ограничения поставок» газа в качестве инструмента давления, то Евросоюз введет против Москвы новые санкции. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на европейских чиновников.

Ограничения рассматриваются также на случай кибератак или кампании по дезинформации. Пока страны ЕС не пришли к единому мнению по поводу того, какие санкции и когда именно стоит вводить против РФ. В качестве ограничений, как отмечается, Евросоюз рассматривает меры по экспортному контролю, SWIFT, запреты на импорт и экспорт.

Санкции обсуждаются на фоне напряженной обстановки вокруг Украины, уточняет СМИ.