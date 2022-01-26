Элтон Джон заразился коронавирусом

Легендарный британский композитор и певец Элтон Джон заразился коронавирусом. Его ПЦР-тест на ковид оказался положительным, поэтому пришлось отменить два концерта в Далласе, пишет он у себя в Instagram . Элтон Джон особо подчеркнул, что он полностью вакцинирован, и болезнь у него проходит в легкой форме.

Сообщение подтвердили агенты музыканта, попросив фанатов в Далласе сохранить билеты и пообещав вскоре объявить новые даты концертов.

Напомним, ранее тур Элтона Джона был отложен почти на два года из-за пандемии. Музыкант гастролировал с сентября 2018 года по март 2020 года, затем череду выступлений пришлось прервать.

Тур завершится в Окленде в 2023 году. Он также включает перенесенные даты тура Джона 2020 года в Нью-Йорке, Хьюстоне, Детройте, Майами, Торонто и Монреале, которые были отменены из-за COVID-19.