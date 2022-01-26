Эффективные препараты при гриппе

Грипп — это вирусное заболевание, которое провоцируется огромным списком разнообразных вирусов. Сегодня есть больше двух тысяч вариантов вируса, которые вызывают схожие симптомы и заболевания. Разница между этими вариантами в основном по части антигенного спектра. В обывательской жизни гриппом называют практически все что угодно. В том числе и ОРЗ. При этом, ОРЗ не является классическим гриппом. Дело в том, что ОРЗ может быть спровоцировано другими вирусами респираторной группы. И в этом случае, развивается хоть и схожее по симптоматике, но все-таки отличное от классического гриппа заболевание.

О симптоматике и природе заболевания

Основные разновидности гриппа вызывают преимущественно поражение:

Бронхов.

Верхних дыхательных путей.

Отдельные формы гриппа могут поражать и легкие. Но привитые от гриппа люди, и люди с крепким иммунитетом обычно не доходят до стадии поражения легких. Грипп опасен тем, что его тяжелое лечение может вывести из строя даже самого здорового человека.

Помимо того, течение гриппа наибольший урон наносит во времена эпидемий и пандемий. В таких условиях грипп ассоциирован с действительно высокой смертностью. Сезонный грипп же уносит не так уж и много людей. Пандемии с гриппом, в качестве основного заболевания и источника смертности, случаются в среднем каждые полвека.

Что до сезонных вспышек, то они фиксируются практически ежегодно. Они никого не удивляют, а повсеместная иммунизация и прививки по сути сводят это заболевание в категорию не самых опасных. Наиболее часто грипп провоцируют вирусы группы А. Что интересно: именно вирусы этой группы становятся и причиной для разрастающейся пандемии.

Как протекает грипп?

У этой болезни есть несколько форм. Обычно он поражает верхние дыхательные пути, распространяясь по модели инфекции. Реже грипп начинает поражать нижние дыхательные пути. В подавляющем большинстве случаев, грипп проходит за 1-2 недели, без необходимости медицинского вмешательства.

Однако, существуют группы риска, которые подвержены более серьезным последствиям. Опасность гриппа проявляется в том, что он может переходить в тяжёлую форму и вызывать летальный исход.

По общей статистике, даже сезонные эпидемии (один раз в год), приводят в среднем:

К 300-700 тысячам смертей.

К 5 миллионам случаев тяжелого течения.

Цифры могут показаться ужасающими, но это статистика для всех стран и государств. Иными словами, вероятность смерти от гриппа не так уж и высока. И вместе с тем, назвать это заболевание приятным и безобидным точно не получится. Оно надолго выводит человека из строя, поэтому грипп все-таки нужно лечить.

Как лечится грипп?

Вирусы гриппа изучаются уже очень давно. Благодаря чему удается останавливать вспышки аномальных штаммов, вроде свиного или птичьего, которые в своё время наделали в мире очень много шуму.

Обычно, от гриппа спасает вакцинация. Но и вакцина не является панацеей. Поэтому применяется целый комплекс медикаментов. К вопросу о том, как лечить грипп. На самом деле, универсального лекарства от гриппа на данный момент не придумали. Но терапевтическая практика постоянно совершенствуется, и на рынке появляются эффективные препараты, которые на практике показывают хороший результат.

Одним из таких препаратов является Мефенаминка. Это торговое название препарата, а состав препарата мефенаминка и инструкцию к применению вы сможете прочитать на официальном сайте Дарница.

Основным действующим веществом является довольно безобидная, но действенная мефенаминовая кислота. Которая относится к группе противовоспалительных нестероидных средств. Препарат позволяет пресечь течение заболевания, на уровне медиаторов, что ускоряет выздоровление.

Для лечения гриппа подойдет и Римантадин. Это противовирусное лечебное средство, эффективно справляющееся с вирусами гриппа категории А.

Кроме того, отличным противовирусным средством является Амиксин. Это противовирусный иммуномодулятор, провоцирующий образование в организме больного альфа, бета и гамма-интерферонов. Что заметно ускоряет процесс восстановления организма и уничтожения патогенов. Препарат эффективен не только против гриппа, но и других инфекционных заболеваний.

Общий регламент лечения

Если человек не имеет хронических заболеваний, то грипп проходит в среднем за 8-10 дней. Тем не менее даже здоровым людям стоит придерживаться правил:

Нужен постельный режим.

Меньше контактов с любыми людьми (чтобы не заражать).

Никакого самолечения.

Естественно, не стоит забывать и о периодической вакцинации. В особенности это касается детей и подростков. Правда, и взрослым прививки от гриппа точно не повредят.