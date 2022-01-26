Держборг України торік зріс до $98 млрд

У 2021 році сукупний державний та гарантований державою борг України склав 2 671,83 млрд грн або $97,95 млрд.

За даними Мінфіну, в грудні держборг зріс у гривневому еквіваленті на 113,3 млрд грн або на $3,8 млрд порівняно з листопадом (2 558,52 млрд грн або $94,15 млрд).

Зростання відбулося завдяки залученому пільговому фінансуванню від МВФ та МБРР та за рахунок зростання державного внутрішнього боргу.

Загалом за 2021 рік державний та гарантований державою борг збільшився на 119,95 млрд грн або на $7,7 млрд.

Державний та гарантований державою зовнішній борг склав 1 560,23 млрд грн (58,4% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $57,2 млрд; державний та гарантований державою внутрішній борг – 1 111,6 млрд грн (41,6%) або $40,75 млрд.

Держборг на кінець року становив 2 362,49 млрд грн (88,42% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $86,61 млрд, з яких 45% складає державний внутрішній борг (ОВДП), а 55% — державний зовнішній борг, який складається з кредитів МФО (24,7% від загальної суми держборгу), єврооблігацій (26,5%) та іншого зовнішнього боргу (4%).

Державний зовнішній борг склав 1 299,93 млрд грн (48,65% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $47,65 млрд. Державний внутрішній борг становив 1 062,56 млрд грн (39,77% від загальної суми державного та гарантованого державою боргу) або $38,95 млрд.

Гарантований державою борг України становив 309,33 млрд грн (11,58%) або $11,34 млрд, у тому числі: гарантований державою зовнішній борг – 260,3 млрд грн (9,74%) або $9,54 млрд; гарантований державою внутрішній борг – 49,04 млрд грн (1,84%) або $1,8 млрд.

При цьому держборг до прогнозованого ВВП впав до 45,2%, а державний та гарантований державою борг – до 51,1% (у розрахунках використано обсяг номінального ВВП у 5 225,5 млрд грн).

Частка державного боргу в гривні станом на кінець 2021 року склала 40%.

Протягом грудня Мінфін провів 27 аукціонів із розміщення ОВДП, завдяки яким до держбюджету надійшло 74,9 млрд грн.

Платежі з погашення держборгу за січень-грудень 2021 року склали 441,1 млрд грн, платежі з обслуговування – 150 млрд грн.