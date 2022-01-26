Чехия передаст Украине 4 тыс. единиц артиллерийских боеприпасов

Правительство Чехии одобрило передачу Украине 4 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов.

По данным 420on.cz, правительство Чехии одобрило передачу Украине 4006 единиц артиллерийских боеприпасов на сумму 36,6 миллиона крон. Речь идет о снарядах калибром 152 мм.

Как пояснил пресс-секретарь Минобороны Чехии Якуб Файнор, пожертвование сделано в ответ на просьбу Украины, которая обратилась за помощью в ответ на ситуацию, когда Россия концентрирует у границ значительный военный потенциал.

В чешской армии такие боеприпасы используют для самоходных пушечных гаубиц DANA. Они будут соответствовать калибру 155 миллиметров, используемому союзниками по НАТО.

По словам Файнора, такая помощь Украине поможет снизить риск вооруженного конфликта в Восточной Европе.