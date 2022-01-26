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Брэдли Купер снимет новый фильм от Netflix

В кресле Спилберга: Брэдли Купер снимет новый фильм от Netflix

Брэдли Купер после режиссерского успеха в блокбастере «Звезда родилась» сообщил, что выступит режиссером фильма «Маэстро» от Netflix. Кроме того, актер сыграет в картине главную роль — знаменитого бродвейского композитора и дирижера Леонарда Бернстайна. Кэри Маллиган выступит в образе жены музыканта, Фелиции Монтеалегре, передает Variety.

«Я с детства хотел стать дирижером. Я был одержим этим, попросил у Санта-Клауса палочку, когда мне было 8 лет. Я слушал музыку, влюбился в нее и мог действительно знать каждый момент произведения, например, ре-мажорный концерт Чайковского», — признался актер.

Примечательно, что Спилберг в итоге отдал свое кресло Куперу, хотя последний сомневался в своих силах:

«Мне всегда казалось, что я могу сыграть дирижера, но могу ли я изучить материал и посмотреть, смогу ли я написать его и срежиссировать? Вы позволите мне это сделать? — спросил актер у великого мастера спецэффектов. — Я думаю, он знал, что не собирается снимать этот фильм».

Съемки фильма начнутся в мае, однако выход его ожидается не раньше, чем в следующем году.

Источник фото: Legion-Media

26 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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