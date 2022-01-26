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Байден пригрозил ввести прямые санкции против Путина

Президент США Джо Байден заявил, что не исключает введение Вашингтоном санкций против президента РФ Владимира Путина в случае, если РФ вторгнется на Украину.

Во время беседы с журналистами в Вашингтоне во вторник хозяину Белого дома был задан вопрос о том, видит ли он возможность введения персональных санкций в отношении Путина, если произойдет вторжение российских сил. «Да, — ответил Байден, — я ее вижу».

«Я давно еще четко дал понять президенту Путину, что если он двинется на Украину, будут жесткие последствия, в том числе значительные экономические санкции, и я также буду считать необходимым нарастить наше присутствие, присутствие НАТО на восточном фланге: Польша, Румыния и так далее», — заявил Байден.

26 января, 2022 | Tags: , | Category: Новости, Россия, США, Украина
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