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ЄС мобілізує до €6,5 млрд інвестицій для підтримки економіки України, — єврокомісар Варгеї

У середу, 26 січня, під час візиту до Києва єврокомісар з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї заявив, що Євросоюз мобілізує до €6,5 млрд інвестицій для підтримки економіки України

Про це Варгеї написав у Twitter.

«Сьогодні в Києві разом із президентом Зеленським я підтвердив постійну відданість ЄС суверенітету та територіальній цілісності України та соціально-економічній стійкості. Ми мобілізуємо до €6,5 млрд інвестицій для підтримки економіки, відновлення, зростання, починаючи з п’яти ключових проєктів», — написав Варгеї.

26 января, 2022 | Category: Новини українською, Новости, Украина
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