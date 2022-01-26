В 2020 году ученые открыли 224 новых вида животных и растений Канада готова передати Україні протитанкову та стрілецьку зброю » ЄС мобілізує до €6,5 млрд інвестицій для підтримки економіки України, — єврокомісар Варгеї У середу, 26 січня, під час візиту до Києва єврокомісар з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї заявив, що Євросоюз мобілізує до €6,5 млрд інвестицій для підтримки економіки України Про це Варгеї написав у Twitter. «Сьогодні в Києві разом із президентом Зеленським я підтвердив постійну відданість ЄС суверенітету та територіальній цілісності України та соціально-економічній стійкості. Ми мобілізуємо до €6,5 млрд інвестицій для підтримки економіки, відновлення, зростання, починаючи з п’яти ключових проєктів», — написав Варгеї.