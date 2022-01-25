Звезда «Мира Дикого Запада» обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании на камеру

Американская актриса Эван Рэйчел Вуд заявила об изнасиловании. Она стала жертвой музыканта Мэрилина Мэнсона, с которым состояла в романтических отношениях. Об этом сообщает издание Pitchfork. Все произошло в 2007 на съемках клипа Heart-Shaped Glasses. Мэнсон и Вуд обсудили сценарий, но все пошло не по плану.

«Мы обсуждали, что изобразим сцену секса, но как только включились камеры, он все сделал по-настоящему. Я не соглашалась на это. Это был полный хаос, и я не чувствовала себя в безопасности», — призналась Вуд.

При этом никто из присутствующих ничего не сделал, чтобы помешать Мэнсону, что странно. Но Вуд уверяет, что это из-за растерянности съемочной группы. Сама она не позвала на помощь и не закричала во время изнасилования. Это актриса объясняет тем, что ее приучили не жаловаться, а решать проблемы.

Также остается загадкой, почему после публичного унижения Вуд не заявила в полицию и даже не перестала встречаться с Мэрилином Мэнсоном. Тем более что, по ее словам, он неоднократно ее насиловал.