Воздушный ажур в домашнем текстиле

При всех быстротечных переменах моды изысканные кружева актуальны всегда. Ажур – женский фаворит с тех пор, как люди научились сплетать нити в воздушные узоры. Это традиционное украшение сегодня широко используется в оконном декоре и домашнем текстиле.

Современные материалы

Неизменно нарядна и бесконечно элегантна скатерть кружевная купить ее для торжественных случаев означает придать семейному торжеству атмосферу изысканности. Упрощенные и более сложные узоры на ней выглядят одинаково утонченно на столе. Они безупречно романтичны в любых интерьерных стилях, соответствуют всем отмечаемым торжественным обедом либо ужином событиям.

Еще в Средневековье кружевные узоры плели из шелковых и хлопковых нитей. Сейчас разнообразие в традиции вносят синтетические волокна полиэфира и полиэстера. Смешанные варианты, вискоза и другие искусственные материалы отлично подходят для нарядной скатерти и намного продлевают срок ее службы. Сейчас ажурные настольные покровы производят даже из силикона.

Вековые традиции кружевниц

В искусстве создания воздушных узоров сохраняются его традиционные стили. Не все они подойдут для домашнего текстиля. Наиболее органичны при создании скатерти:

Алансонские кружева. Связанные с именем королевы Анны узоры являют фантастические переплетения птиц и цветов в вазах, дополненные знакомыми бытовыми предметами.

Баттенбергская ленточная техника. Здесь изысканные картины создаются переплетениями прозрачных дорожек.

Черно-белое шантильи – тончайшие паутинки вдовьих вуалей и нарядов счастливых новобрачных.

Ирландские кружева, похожие на вышивку с вырезанными деталями.

Ноттингемская техника плетения, созданная в семьях шахтеров-эммигрантов.

Причудливые, почти абстрактные узоры Валенсии.

Шотландские кружева. Изначально производились на особых станках, но по виду ближе к вязаному рукоделию.

Венецианские разновидности с густыми сплетениями декоративных элементов. Главные мотивы – вариации цветочных орнаментов.

Кружевные скатерти из ассортимента Villagrazia способны поддержать даже официальный стиль застолья. Кружева вообще обладают большой способностью адаптироваться к обстановке, формировать и задавать нужный тон. Но романтика игры с цветом изделий и общей созданной орнаментом картиной более уместна в неофициальной семейной атмосфере.

Ажурные скатерти добавляют дому тепла не хуже, чем текстиль ручной работы. Их воздушная свежесть подобна живой струе родника в привычном интерьере гостиных, поддерживая гармонию света оформленных тюлем окон.