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В Японии предложили ввести санкции против России

Члены правящей партии Японии предложили ввести запрет на импорт природного газа из России

В Японии члены комиссий по внешней политике штаб-квартиры правящей Либерально-демократической партии выступили за введение экономических санкций в отношении России в случае вторжения на Украину. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В ходе заседания во вторник члены правящей партии Японии предложили ввести запрет на импорт природного газа из России. Однако присутствовавшие на совещании представители Министерства иностранных дел страны ограничились обещанием тесно сотрудничать с США при принятии решений по данному вопросу.

25 января, 2022 | Category: Мир, Новости, Россия, Украина
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