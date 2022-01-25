В Японии предложили ввести санкции против России

В Японии члены комиссий по внешней политике штаб-квартиры правящей Либерально-демократической партии выступили за введение экономических санкций в отношении России в случае вторжения на Украину. Об этом сообщает агентство Kyodo.

В ходе заседания во вторник члены правящей партии Японии предложили ввести запрет на импорт природного газа из России. Однако присутствовавшие на совещании представители Министерства иностранных дел страны ограничились обещанием тесно сотрудничать с США при принятии решений по данному вопросу.