В Україні 64% громадян підтримують вступ до НАТО

В Україні 64% громадян підтримують вступ нашої держави до Північноатлантичного альянсу.

Як передає “Новинарня” у вівторок, 25 січня, про це свідчать результати соціологічного дослідженням, яке провів Український інститут майбутнього спільно з соціологічною компанією “Нью Імідж Маркетинг Груп”.

Так, 40% респондентів повністю підтримують ініціативу вступу до НАТО, 24% – скоріше підтримують, 8% – скоріше не підтримують і зовсім не підтримують 9%. 13% не мають однозначної думки з цього питання.

Зокрема, чоловіки сумарно дещо більше висловились за вступ до НАТО, ніж жінки – 73% проти 59%. Щодо вікового розподілу, то представники вікової категорії 45+ підтримують вступ найбільше, а респонденти віком 18-27 – найменше: 69% проти 54% відповідно.

Також у Києві та на заході України виявилося найбільше прихильників вступу до НАТО – 71% та 73%. Найменш цю ідею підтримують на сході – 47%.