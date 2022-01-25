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В Сеть утекли фото Эмилии Кларк и Сэмюэла Л Джексона со съемок «Секретного вторжения»

Могут воскресить КГБ: в Сеть утекли фото Эмилии Кларк и Сэмюэла Л Джексона со съемок «Секретного вторжения»

Сериал «Секретное вторжение» снимается внутри киновселенной Marvel. Следовательно, Сэмюэл Л. Джексон будет играть Ника Фьюри — вряд ли ему предложат какую-то другую роль. Что уготовано Эмилии Кларк, пока неизвестно.

Свежие фотокарточки актеров были опубликованы в Twitter официальным аккаунтом сериала.

Кстати, предыдущие фото по сериалу, опубликованные в том же аккаунте, демонстрирует празднование нашего Дня народного единства. Возможно, окажется, что скруллы давным давно проникли вглубь КБГ, ведь голливудские боссы обожают эту организацию, и именно оттуда секретная советская сеть получила власть над всем миром.

25 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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