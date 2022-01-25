The Mirror: Лидеры США, Великобритании и ЕС грозят России «беспрецедентным пакетом санкций» Круче «Чудо-женщины» и «Отряда самоубийц»: «Миротворец» стал самым рейтинговым проектом DC » В Сеть утекли фото Эмилии Кларк и Сэмюэла Л Джексона со съемок «Секретного вторжения» Сериал «Секретное вторжение» снимается внутри киновселенной Marvel. Следовательно, Сэмюэл Л. Джексон будет играть Ника Фьюри — вряд ли ему предложат какую-то другую роль. Что уготовано Эмилии Кларк, пока неизвестно. Киноистория — серия комиксов о вторжении инопланетян скруллов в различные организации Земли, в которых состоят супергерои. Цели, как и у всех инопланетян, исключительно недобрые. Раньше скруллы появлялись в фильмах «Капитан Марвел», «Человек-паук: Вдали от дома» и сериалах «Ванда/Вижн», «Агенты Щ.И.Т.». Свежие фотокарточки актеров были опубликованы в Twitter официальным аккаунтом сериала. Кстати, предыдущие фото по сериалу, опубликованные в том же аккаунте, демонстрирует празднование нашего Дня народного единства. Возможно, окажется, что скруллы давным давно проникли вглубь КБГ, ведь голливудские боссы обожают эту организацию, и именно оттуда секретная советская сеть получила власть над всем миром.