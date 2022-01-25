В Казахстане, Киргизии и Узбекистане произошли массовые сбои в системе электроснабжения

Перебои с электричеством начались в Казахстане, Киргизии и Узбекистане.

В нескольких районах Алма-Аты отключился свет, сообщает «РИА Новости». По сведениям новостного портала zakon.kz, без света остались и южные регионы Казахстана.

В городской администрации заявили, что отключение произошло по линии KEGOC.

«Упало напряжение в сети, сработали системы АЧР (автоматическая частотная разгрузка) на подстанциях АЖК (энергопередающая компания АО „Алатау Жарык Компаниясы“). Работы по переподключению начаты», — отмечается в сообщении.

В Киргизии электричество отключено в большей части Бишкека и еще нескольких городах. Из-за проблем с электроснабжением по всему Бишкеку нет воды, так как не работают насосные станции.

Также отключение электроэнергии произошло во многих регионах Узбекистана. Министерство ЖКХ Узбекистана заявило о перебоях сетей отопления, канализации, водоснабжения.