В ЕС попросили Германию не мешать подготовке украинских военных

Глава евродипломатии Жозеп Боррель попросил Германию и ряд других стран не мешать ЕС в подготовке украинских военных. Об этом говорится в материале Bloomberg.

«Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель попросил Германию и ряд других стран-членов, блокирующих работу миссии на Украине по обучению местных военных и сотрудников службы безопасности, пересмотреть свои позиции», — приводит российское агентство цитату Bloomberg.

По данным СМИ, ФРГ, Греция и ряд других членов ЕС блокировали работу миссии, боясь, что она спровоцирует Россию. При этом ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал власти России к деэскалации вокруг Украины и сокращению войск у границ с ней. Шольц подчеркнул необходимость всеми силами предотвратить возможный конфликт между Россией и Украиной.