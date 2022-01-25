У Зеленского готові ввести «формулу Штайнмаєра» на догоду Путіну — Піонтковський

Політолог Андрій Піонтковський відреагував на інформацію щодо проведення нової зустрічі політичних радників «нормандської четвірки». На таку зустріч поїде голова ОПУ Андрій Єрмак
«Єрмак везе Козаку (голові Адміністрації президента РФ, — ред.) на затвердження своїх 10 кроків до миру, у яких він уже здав усе. Там Штайнмаєр, особливий статус, вибори в ОРДЛО. Це набагато гірше, ніж навіть їхній останній протокол у березні 2020», — написав Піонтковський.
- Нагадаємо, раніше стало відомо, що зустріч політичних радників нормандської четвірки пройде в середу, 26 січня, в Парижі.
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