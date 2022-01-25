НАТО начало крупные военные учения в Средиземном море Україна виплатила борги компанії Ахметова, що може свідчити про «перемир’я» із Зеленським » У Зеленского готові ввести «формулу Штайнмаєра» на догоду Путіну — Піонтковський Політолог Андрій Піонтковський відреагував на інформацію щодо проведення нової зустрічі політичних радників «нормандської четвірки». На таку зустріч поїде голова ОПУ Андрій Єрмак «Єрмак везе Козаку (голові Адміністрації президента РФ, — ред.) на затвердження своїх 10 кроків до миру, у яких він уже здав усе. Там Штайнмаєр, особливий статус, вибори в ОРДЛО. Це набагато гірше, ніж навіть їхній останній протокол у березні 2020», — написав Піонтковський. Нагадаємо, раніше стало відомо, що зустріч політичних радників нормандської четвірки пройде в середу, 26 січня, в Парижі.