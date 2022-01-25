США ищут замену российскому газу для Европы

Администрация США собирает коалицию из крупных поставщиков газа, которые могли бы компенсировать странам Европы возможный провал прокачки от «Газпрома» в кризисном сценарии с началом военных действий и введением санкций.Американские чиновники ведут переговоры с Катаром — крупнейшим в мире производителем СПГ, чтобы обеспечить европейцам «подушку безопасности» в случае дефицита газа, сообщает Bloomberg со ссылкой на два знакомых с ситуацией источника.

Результатом кулуарных встреч может стать визит эмира Катара Ахмада бин Али Аль Тани в США. По словам источников Bloomberg, он может состояться до конца января.

Одновременно Госдепартамент ведет переговоры с американскими производителями сжиженного газа, рассказал Reuters высокопоставленный представитель ведомства. «США пообещали не оставить Европу в беде, если возникнет дефицит энергоносителей из-за конфликта или санкций», — сообщил источник.

Переговоры ведет старший советник по вопросам энергобезопасности Амос Хохштайн, продвигавший строительство СПГ-терминалов в ЕС еще при администрации Дональда Трампа.

Помимо Катара американские дипломаты обратились к Норвегии — второму крупнейшему поставщику газа в Евросоюз, обеспечивающему примерно четверть потребления, сообщил CNN источник, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, поиск возможной замены газу «Газпрома» ведется в глобальном масштабе и с участием союзников США, которые пытаются определить какие объемы потребуются ЕС, чтобы пережить зиму и весну.

Переговоры находятся на «довольно продвинутой стадии», говорит источник CNN, добавляя, что американские дипломаты заверили европейцев, что санкции против России не приведут к негативным последствиям для их экономики.

В настоящий момент «Газпром» поставляет около 40% газа, потребляемого Европой. Впрочем, зависимость самой России от крупнейшего покупателя куда больше: в ЕС уходит 72% газового экспорта.

За первую половину января, согласно собственной статистике, «Газпром» прокачал на внешние рынки 5,2 млрд кубометров газа — на 41% меньше, чем годом ранее.

Газопровод «Ямал-Европа», соединяющий потребителей в Германии с западносибирскими месторождениями через Польшу и Белоруссию, продолжает работать в реверсном режиме уже месяц.

Транзит газа через Украину с 1 по 18 января рухнул почти в 2,5 раза по сравнению с теми же датами прошлого года. Даже по «Северному потоку-1» поставки начали сокращаться — на 7,5% в годовом выражении.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в конце декабря заявлял, что «Газпром» не бронирует мощности газопровода «Ямал — Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей. По его мнению, реверс позволяет европейцам перепродавать газ, купленный по долгосрочным контрактам.

Спустя неделю Путин заявил, что Россия значительно увеличит поставки газа, как только ЕС сертифицирует газопровод «Северный поток-2». Как сертификация породит спрос, отсутствующий, по словами президента, в настоящий момент, Путин не уточнил.

В «Газпроме» неоднократно отмечали, что компания поставляет газ в Европу согласно заявкам потребителей в соответствии с действующими долгосрочными контрактами.

Продажи сверх долгосрочных договоров через электронную торговую платформу (ЭТП) «Газпром» прекратил в августе прошлого года — спустя несколько дней после того, как суд Дюссельдорфа отказался выводить «Северный поток-2» из-под норм третьего энергопакета ЕС.