Семь моряков пострадали из-за «нештатной ситуации» на американском авианосце

Семь американских моряков получили травмы из-за «нештатной ситуации при посадке» истребителя ВМС F-35C на авианосец в Южно-Китайском море, сообщили в ВМС США.

Инцидент произошел когда боевой стелс-истребитель F-35C Lightning II попытался совершить посадку на палубу авианосца «Карл Винсон» во время обычных полетов, говорится в заявлении Тихоокеанского флота США.

Пилот самолета находился в стабильном состоянии после катапультирования и спасения с помощью вертолета.

В результате инцидента пострадали семь моряков, трое из них были эвакуированы в Манилу, Филиппины. Их состояние было охарактеризовано как стабильное.

Сообщение не содержит подробностей о причине инцидента и судьбе истребителя. Тихоокеанский флот заявил, что в связи с инцидентом начато расследование.