Проти російського військового шантажу: Верховна Рада України ухвалила звернення до ООН та Європарламенту

Депутати Верховної Ради ухвалили постанову, у якій заявили про неприйнятність військового шантажу щодо України з боку Росії. Цей документ планують надіслати Організації Об’єднаних Націй, Європарламенту, іншим державам та міжнародним організаціям.

За відповідне рішення 25 січня проголосували 282 народні депутати.

У постанові депутати нагадали, що Росія вдається до військового шантажу задля перешкоджання реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України.

Згідно з документом Верховна Рада просить визнати, що такі вимоги Росії є порушенням Конституції та законів України, міжнародного права, а також низки норм міжнародного права.

Зокрема депутати згадали й Будапештський меморандум, яким Росія зобов’язалася поважати незалежність, суверенітет та кордони України.

Автори постанови запропонували визнати, що вимоги Російської Федерації до міжнародних партнерів щодо недопущення реалізації європейських та євроатлантичних прагнень України, є порушенням:

Конституції та законодавства України;

Основних принципів та норм міжнародного права, Статуту ООН, заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 1 серпня 1975 року (Гельсінський заключний акт), підсумкового документа Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 21 листопада 1990 року (Паризька хартія для нової Європи);

Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 5 грудня 1994 року (Будапештський меморандум);

Резолюції Генеральної Асамблеї ООН “Територіальна цілісність України” № 68/262, від 27 березня 2014 року, Міжнародної конвенції про боротьбу з фінансуванням тероризму від 9 грудня 1999 року та інших міжнародно-правових актів.

За цю постанову голосували представники всіх депутатських фракцій та груп, окрім “Опозиційної платформи — За життя”.