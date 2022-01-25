По «Годзилле» снимут дорогой сериал

По свежим данным, студия Legendary работает над сериалом о Годзилле, который может появиться на экранах через пару лет. Посмотреть новинку смогут не все — проект будет эксклюзивом стриминговой платформы Apple TV+.

По предварительным данным, сериал получил название «Песочные часы», а сюжет будет сосредоточен на «Монархе» — секретном правительственном агентстве. В настоящий момент студия занимается кастингом, на бюджете потенциального хита экономить не планируют.

Legendary собирается порадовать фанатов MonsterVerse еще одним проектом. Как передают инсайдеры, в разработке также находится полнометражный фильм про сына Кинг-Конга, пишет ComicBook.