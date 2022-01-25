Пентагон заявил, что США готовят 8500 военнослужащих к возможному развертыванию для помощи Украине

США готовы отправить действующие войска в помощь Украине, хотя пока не известно каким будет характер их применения. План переброски войск сейчас лежит на столе у Байдена, пишет Форбс.

8500 американских военнослужащих в настоящее время находятся в «повышенной готовности» к потенциальному развертыванию для помощи Украине по приказу президента Джо Байдена, заявил в понедельник официальный представитель Пентагона Джон Кирби, хотя он подчеркнул, что решение о том, действительно ли войска будут отправлены, еще не принято.

Джон Кирби заявил, что Байден поручил министру обороны Ллойду Остину отдать приказ привести войска в состояние боевой готовности.