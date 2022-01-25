Обзоры новых онлайн казино Германии на сайте casinozeus.de

Ситуация с выдачей лицензии наземным и виртуальным игорным заведениям в Германии претерпела значительное изменение. После принятия Межгосударственного договора о азартных играх, немецкие онлайн казино в обязательном порядке должны получить иметь разрешение на игорную деятельность. Как следствие, уменьшилось количество мошеннических сайтов, не выплачивающих выигрыши.

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Алексей Иванов на собственном сайте Казино Зевс опубликовал свое экспертное мнение: “Принятие специального документа позволит государству на законодательном уровне регулировать рынок азартных развлечений, а налоги с дохода от деятельности интернет казино будут пополнять бюджет страны”. Автор уточнил, что вся информация на сайте сформирована на честном и независимом анализе.

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Критерии выбора онлайн казино

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Советы по ответственной игре от Алексея Иванова

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