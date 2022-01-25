Обошел «Крик» — «Человек-паук» опять бьет рекорды по сборам в мировом прокате

На шестых выходных «Человек-паук: Нет пути домой» дрался за первое место с 5 частью «Крика» и вышел победителем. Итого кинокомикс собрал 721 млн долларов, 14,1 млн из которых пришлись как раз на 6 выходные. «Крик 5» при этом собрал всего 51,3 млн.

Во всем мире «Человек-паук» тоже отличился — собрал 1,69 млрд долларов и попал на шестое место в списке самых кассовых фильмов, обогнав «Мир Юрского периода».

С одной стороны, это хорошо — киностудия решила выпустить фильм без излишнего внимания к повестке, вернулась к «корням» и получила законный результат. С другой стороны, нас может ожидать волна ремейков не только в играх, но и в фильмах, с расчетом на монетизацию ностальгии и полное нежелание создавать что-то новое.