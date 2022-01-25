Обошел «Крик» — «Человек-паук» опять бьет рекорды по сборам в мировом прокате

На шестых выходных «Человек-паук: Нет пути домой» дрался за первое место с 5 частью «Крика» и вышел победителем. Итого кинокомикс собрал 721 млн долларов, 14,1 млн из которых пришлись как раз на 6 выходные. «Крик 5» при этом собрал всего 51,3 млн.
С одной стороны, это хорошо — киностудия решила выпустить фильм без излишнего внимания к повестке, вернулась к «корням» и получила законный результат. С другой стороны, нас может ожидать волна ремейков не только в играх, но и в фильмах, с расчетом на монетизацию ностальгии и полное нежелание создавать что-то новое.
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