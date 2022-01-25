НАТО начало крупные военные учения в Средиземном море

В Средиземном море начались учения НАТО с участием американской авианосной ударной группы и сил других членов альянса, которые будут отрабатывать совместные маневры.

Учения «Удар Нептуна» (Neptune Strike) проводятся с 2020 года и не предназначены для отработки каких-либо возможных сценариев, связанных с Украиной, заявил в пятницу пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в понедельник, что учения «продемонстрируют единство, возможности и силу трансатлантического альянса».

Министерство обороны России на прошлой неделе объявило о проведении собственных учений во всех зонах ответственности, в том числе в Средиземном море. Планируется, что в учениях, которые пройдут в январе-феврале, примут участие более 140 кораблей и вспомогательных судов, 60 летательных аппаратов и около 10 тысяч военнослужащих.

Ударная группа авианосца «Гарри Трумэн» будет находиться под командованием НАТО в ходе учений, которые продлятся до 4 февраля.

Пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску отметила, что это первый случай со времен «холодной войны», когда американский авианосец переходит под командование НАТО.

Учения проходят на фоне выражения озабоченности американскими и европейскими чиновниками по поводу наращивания российской военной мощи у границ Украины и отсутствия признаков деэскалации ситуации.

НАТО объявило в понедельник об отправке дополнительных кораблей и истребителей союзникам по НАТО в Восточной Европе в качестве сдерживающего фактора, с возможностью отправить еще больше, если Россия вторгнется в Украину.

«У нас есть авианосная группа под командованием НАТО. Это не в Балтийском море, но, конечно, это имеет значение для безопасности Европы, поэтому мы укрепились», – заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, перечислив другие шаги, предпринятые альянсом недавно.