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Как выбрать хорошего тату-мастера: 5 советов от студии “Фри Арт Тату”

тату мастер

Если вы хотите, чтобы нательный рисунок действительно радовал вас долгие годы, а нанесение и заживление татуировки прошло без осложнений, наша статья для вас. 

Как выбрать хорошего тату-мастера в любом городе? За ответом мы отправились в популярный тату салон в киеве “Фри Арт Тату”. 

Некуда спешить

Определившись с эскизом, желающие сделать татуировку начинают искать мастера. И ситуации, когда, распечатав понравившуюся картинку на принтере, человек отправляется в первый попавшийся салон, увы, не редкость. 

Наш совет: не спешите! Уделите поиску мастера достаточно времени. Оно окупится сторицей, поскольку вы планируете нанести на кожу вечный рисунок. Важно, чтобы результат выглядел красиво и вам понравился. 

Думаете, все лучшие тату мастера в Киеве? Уверены, в вашем городе тоже работают талантливые художники. Просто нужно хорошенько поискать.

Посетите несколько студий

Сотрудники тату-салонов с пониманием относятся к тому, что посетители частенько заходят “только спросить”. Решение о нанесении рисунка на кожу некоторым людям дается непросто и те подолгу присматриваются, выбирая студию и мастера. 

Если салон работает по всем правилам, то есть использует сертифицированные пигменты, одноразовый инструмент, тщательно стерилизует поверхности, то с радостью и продемонстрирует условия работы и предоставит сертификаты на краску по запросу. Вы, как потенциальный клиент, должны оценить атмосферу и чистоту кабинета, дружелюбность персонала.

Портфолио выбранного художника

free art tattoo

 

Не нужно быть художественным критиком, чтобы оценить качество и красоту финальной работы татуировщика. Поэтому обязательно посмотрите портфолио выбранного мастера — сюжеты, цвета, плавность линий. Наносимый на всю жизнь нательный рисунок должен стать идеальным без преувеличения.

И да, учтите, в каком стиле работает мастер. Конечно, в этом деле много универсалов. Но все же если хотите получить нежный акварельный рисунок, эксперты не рекомендуют записываться к специалисту, работающему в стиле противоположном вашей задумке.

Личное знакомство

Первый визит к мастеру не заканчивается сразу татуировкой на теле. Для начала клиент знакомится с татуировщиком и задает все интересующие вопросы:

  • какие материалы используются;
  • сколько этапов работы предстоит;
  • как соблюдать гигиену с готовым рисунком;
  • сколько стоит сделать тату.

На консультации в студии Фри Арт Тату обсуждают и корректируют выбранный эскиз. После чего мастер делает “примерку” рисунка на выбранный участок тела, чтобы определиться с масштабом и точным размещением.

Нанесение рисунка занимает несколько часов, а крупные эскизы набиваются по нескольку сеансов, так что ваш комфорт во время тактильного контакта с малознакомым человеком очень важен.

Рекомендации знакомых

И пускай у людей разные вкусы, рекомендуем все же прислушаться к друзьям, которые уже сделали татуировку. 

Они могут порекомендовать мастера, дать несколько полезных советов, как перетерпеть боль во время сеанса, предостеречь от ошибок, которые сами допустили, выбирая татуировщика.

25 января, 2022 | Category: Новости
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