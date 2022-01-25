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Фрэнсис Форд Коппола осенью 2022 года начнет снимать свой секретный фильм «Мегаполис»

Фрэнсис Форд Коппола осенью 2022 года начнет снимать свой новый фильм "Мегаполис"

Оскароносный режиссер Фрэнсис Форд Коппола («Крестный отец») осенью 2022 года начнет снимать свой новый фильм «Мегаполис» (Megalopolis).

Как сообщает MaxBlizz, главные роли в картине могут сыграть Оскар Айзек («Дюна»), Зендея («Эйфория»), Мишель Пфайффер («Лицо со шрамом»), Кейт Бланшетт («Не смотрите наверх») и Форрест Уитакер («Последний король Шотландии»).

Сюжет расскажет о гениальном архитекторе, который хочет превратить Нью-Йорк будущего в утопический центр мира, но конкурирует с проектом мэра города.

Бюджет фильма составит около 100-120 млн долларов — Коппола сам его финансирует. Даты выхода проекта пока нет.

25 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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