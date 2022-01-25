Чехія готова відправити своїх військових в Україну та надає снаряди до гармат

Чехія за потреби може надіслати в Україну групу військових для допомоги Україні.

Про це повідомляє Мілітарний з посиланням на заяву міністра оборони Чехії Яни Чернохову в інтерв’ю виданню Nezávislý Deník.

Міністр оборони Чехії повідомила, що про чеських військових наразі ніхто не запитував, але якщо від української влади надійде такий запит — у Чехії його розглянуть.

«Якщо Чехію попросять прислати солдатів в Україну, ми готові це розглянути. У нас є воля допомогти Україні», – сказала глава оборонного відомства.

Чернохова додала, що якщо ситуація загостриться й Україні потрібно буде вислати жінок і дітей у безпечне місце, — Чехія готова в цьому допомогти і в разі потреби прийняти українців, яким доведеться втікати від війни.

Яна Чернохова, міністерка оборони Чехії. Фото: МО Чехії

Також міністр підтвердила, що Чехія планує надіслати в Україну снаряди для артилерії калібру 152 мм.

«Європа має підготуватися і допомогти Україні, нашим союзникам. Наступного тижня я передам уряду матеріал, на основі якого ми забезпечимо Україну артилерійськими боєприпасами калібру 152 міліметри», – сказала Чернохова.