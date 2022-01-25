Bloomberg: Цены на нефть продолжат расти и могут достичь трехзначного числа впервые за восемь лет уже в этом году

Цены на нефть с начала 2022 года поднялись более чем на 10%, примерно до $85 за баррель. Как указывает Bloomberg, многие аналитики считают, что энергоресурс продолжит дорожать и, возможно, уже в этом году его стоимость впервые за восемь лет достигнет трехзначного числа.

Эксперты Bank of America утверждают, что увеличение котировок до $100 за баррель во многом зависит от возвращения иранской нефти на глобальный рынок. Если Ирану и странам 5+1, в том числе и США, удастся прийти к компромиссу на переговорах по ядерной сделке в Вене и если Вашингтон ослабит санкции, Иран сможет нарастить экспорт нефти настолько, насколько необходимо для снижения цен.

По мнению экспертов, Иран — «джокер» этого года, «представляющий крупнейший риск для нефтяного рынка».

Агентство тем временем представило четыре прогноза изменения ситуации на глобальном нефтяном рынке в зависимости от разных исходов переговоров по ядерной сделке.

Так, в случае заключения новой сделки, схожей с соглашением 2015 года, цены на нефть в среднесрочной перспективе могут упасть. Тегеран сможет реализовать около 80-90 млн баррелей нефти из резервов. Помимо этого, страна имеет потенциал увеличения нефтедобычи с 2,5 млн б/с до 3,8 млн б/с за шесть месяцев.

По оценкам экспертов BofA, нефтяной экспорт Ирана за год после заключения любого всеобъемлющего соглашения может составить до 400 млн баррелей, что достаточно для склонения глобального баланса к профициту. В данной ситуации банк прогнозирует подъем цен на нефть до $120 за баррель к середине текущего года и дальнейшее их снижение до $71 за баррель из-за увеличения поставок из Ирана.

Второй сценарий предполагает возможность заключения временного соглашения. Оно не приведет к восстановлению сделки 2015 года, но даст сторонам больше времени для обсуждения. При этом неясно, получит ли Тегеран какое-либо послабление в нефтяных санкциях при таком сценарии. Британская консалтинговая компания FGE прогнозирует, что такая сделка может быть достигнута во втором квартале. В результате Тегеран увеличит поставки нефти примерно до 1,3 млн б/с к концу года.