Беременная Роузи Хантингтон-Уайтли обтягивающим платьем подчеркнула огромный живот

34-летняя британская модель продемонстрировала стильный беременный лук.
Уже совсем скоро Роузи Хантингтон-Уайтли станет мамой двоих детей. А пока она наслаждается этим интересным положением.
Модель и во время беременности продолжает радовать подписчиков стильными образами. в одном из них она устроила себе небольшой фотосет в зеркале.
Рози надела шоколадное длинное платье на тонких бретельках и продемонстрировала свой огромный живот. Скорее всего она находится на последних неделях беременности.
Хантингтон-Уайтли так соскучилась за светскими выходами, что даже накрутила в локоны волосы и накрасила губы малиновой помадой.
Роузи очень идет беременность.
Напомним, первый ребенок Рози и Джейсона Стэтхэма — сын Джек Оскар — появился на свет 24 июня 2017 года.
Leave a Reply