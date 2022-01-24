 
«  
  »

Велика Британія розпочала евакуацію дипломатів із України

Про це повідомляє сайт британського уряду.

Велика Британія почала відкликати частину співробітників британського посольства з Києва через попередження про вторгнення РФ.

«Частину співробітників та утриманців посольства відкликають з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великої Британії залишається відкритим і продовжить виконувати важливу роботу», — йдеться у повідомленні.

За словами чиновників, особливих погроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернеться до Великої Британії.

24 января, 2022 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина
function checkLoginState() { FB.getLoginStatus(function(response) { statusChangeCallback(response); }); }

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  