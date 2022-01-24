Велика Британія розпочала евакуацію дипломатів із України

Про це повідомляє сайт британського уряду.

Велика Британія почала відкликати частину співробітників британського посольства з Києва через попередження про вторгнення РФ.

«Частину співробітників та утриманців посольства відкликають з Києва у відповідь на зростаючу загрозу з боку Росії. Посольство Великої Британії залишається відкритим і продовжить виконувати важливу роботу», — йдеться у повідомленні.

За словами чиновників, особливих погроз британським дипломатам не надходило, але близько половини співробітників, які працюють у Києві, повернеться до Великої Британії.