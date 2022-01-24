В ВОЗ предрекли окончание пандемии в Европе благодаря «омикрону»

Пандемия перешла в новую фазу благодаря штамму «омикрон» и может в скором времени закончиться в Европе. Об этом заявил глава европейского бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге, передает AFP.

«Вероятнее всего, регион движется к заключительной стадии пандемии», — отметил Клюге.

По его словам, как только нынешний всплеск «омикрона», охвативший Европу, утихнет, «в течение нескольких недель и месяцев образуется глобальный иммунитет». Представитель ВОЗ считает, что это произойдет либо благодаря вакцине, либо потому, что у людей уже есть иммунитет, а также из-за снижения сезонности.