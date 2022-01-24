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В Израиле «готовят» массовую репатриацию из Украины в случае войны с Россией

Представители ряда министерств и организаций Израиля провели совещание по подготовке к возможной волне репатриации из Украины в случае войны с Россией. Об этом пишет газета «Гаарец», ее цитирует портал israelinfo.

По данным СМИ, в Восточной Украине есть не менее 75 тыс. человек, имеющих право на репатриацию в Израиль. Эта тема обсуждалась в Канцелярии премьер-министра, МИД, министерстве алии и интеграции, министерстве по делам диаспоры, министерстве обороны и Еврейском агентстве.

В Иерусалиме подтвердили, что пока не собираются эвакуировать дипломатов из посольства и консульств в Украине, не было также предостережения от поездок в Украину для израильских граждан. Израиль пока остается нейтральным в конфликте между Россией и Украиной, но если дело дойдет до крупномасштабной войны, позиция может измениться, отмечает портал.

24 января, 2022 | Category: Израиль, Новости, Россия, Украина
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