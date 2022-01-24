Умер известный французский модельер и основатель дома моды Mugler

Известный французский модельер, фотограф и основатель дома моды Mugler Тьерри Мюглер скончался в возрасте 73 лет, говорится на его странице в Facebook .

Дизайнер умер вечером в воскресенье, 23 января. Представитель Мюглера Жан-Батист Ружо сообщил, что смерть модельера наступила от естественных причин.

Мюглер родился в Страсбурге в декабре 1948 года. Он приехал в Париж в возрасте 20 лет и создал свой собственный лейбл «Cafe de Paris» в 1973 году, через год он основал дом Thierry Mugler. Модельер сочетал классику и современные тенденции.

Популярность к дизайнеру пришла только в 1980-е. В 1992 году у него появился собственный парфюмерный бренд. Несмотря на то, что в 2002 году Мюглер покинул пост креативного директора своего дома моды, он шил одежду и устраивал показы.