«Ножом в спину»: в защиту Джоан Роулинг высказался звезда «Гарри Поттера» НАТО усиливает войска на восточном фланге из-за российской угрозы » Українці хочуть дострокових виборів до ВР і проти другого терміну Зеленського – опитування Більшість респондентів (62,5%) не підтримують, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий термін в 2024 році Проведення дострокових парламентських виборів підтримує понад половина українців. Про це свідчать результати соціологічного дослідження Київського міжнародного інституту соціології. Проведення дострокових парламентських виборів підтримують 53,6% респондентів, не підтримують – 38,9%. Водночас вважають, що потрібно провести дострокові президентські вибори – 47,2%. Стільки ж респондентів (46,5%) не підтримують проведення дострокових президентських виборів. При цьому більшість респондентів (62,5%) не підтримують, щоб Володимир Зеленський балотувався на другий термін в 2024 році. Підтримують – 30,3%. Всеукраїнське опитування громадської думки проведене 20-21 січня 2022 року методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано 1205 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою. Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% — для показників, близьких до 12%, 1,4% — для показників, близьких до 5%.