США могут разместить в Европе тысячи военных из-за ситуации с Украиной

Президент США Джо Байден рассматривает возможность размещения в Прибалтике и Восточной Европе нескольких тысяч военнослужащих США, а также кораблей и авиации на фоне ситуации вокруг Украины, пишет New York Times со ссылкой на неназванных представителей администрации.

По словам чиновников, в субботу, 22 января высокопоставленные представители Пентагона предложили Байдену несколько вариантов действий. Они включают отправку от 1 тыс. до 5 тыс. военнослужащих в страны Восточной Европы с возможностью «десятикратного увеличения» их численности, если ситуация ухудшится. При этом ни один из вариантов не предполагает развертывания дополнительных американских войск на территории самой Украины.

Ожидается, что Байден, как ожидается, примет решение уже на этой неделе.