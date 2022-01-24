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США доставили вторую крупную партию оружия в Украину для ее обороны

США доставили вторую крупную партию оружия в Украину для ее обороны.

Второй самолет с летальным американским вооружением прибыл на Украину.

«Более 80 тонн оружия для усиления обороноспособности Украины от наших друзей из США! И это не конец», — сообщил в Twitter глава украинского минобороны Алексей Резников.

Ранее посольство США на Украине отчиталось о поставке в страну летального оружия стоимостью $200 млн «для защитников линии фронта». При этом Вашингтон пообещал в ближайшие месяцы продолжить военную помощь Киеву.

24 января, 2022 | Category: Новости, Россия, США, Украина
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