Шварценеггер дал внебрачному сыну ценный совет

Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена делает первые шаги для того, чтобы покорить Голливуд. Звездный отец не остался в стороне и помог отпрыску ценным советом, который может пригодиться не только ему.

В первую очередь Арни порекомендовал сыну обзавестись матерым агентом, который будет отсеивать заведомо провальные предложения киностудий. Второй совет прост — зазубривать свои реплики до идеала.

«Как только вы сможете произносить эти строки, когда моете посуду, стираете белье, когда кто-то пытается вас прервать, тогда вы можете произносить их когда угодно. Это сложно, но с этим нужно смириться», — признался актер в беседе с The Unwaxed Podcast.

Ранее Баена заявил, что отец предлагал ему взять его фамилию, но Джозеф отказался. Актер не хочет, чтобы ему делали поблажки из-за родства с Железным Арни.