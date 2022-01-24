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Шварценеггер дал внебрачному сыну ценный совет

Как покорить Голливуд: Шварценеггер дал внебрачному сыну ценный совет

Внебрачный сын Арнольда Шварценеггера Джозеф Баена делает первые шаги для того, чтобы покорить Голливуд. Звездный отец не остался в стороне и помог отпрыску ценным советом, который может пригодиться не только ему.

«Как только вы сможете произносить эти строки, когда моете посуду, стираете белье, когда кто-то пытается вас прервать, тогда вы можете произносить их когда угодно. Это сложно, но с этим нужно смириться», — признался актер в беседе с The Unwaxed Podcast.

Ранее Баена заявил, что отец предлагал ему взять его фамилию, но Джозеф отказался. Актер не хочет, чтобы ему делали поблажки из-за родства с Железным Арни.

24 января, 2022 | Category: Шоу-бизнес
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